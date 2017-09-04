中國公安部：押解超過200涉詐騙台嫌

中國媒體報導，2016年至今中國公安與多國合作，累計查獲200餘名台灣籍電信詐騙嫌犯。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

2017-09-04 19:15

〔記者林良昇／綜合報導〕中國媒體報導，2016年以來，中國公安部與20餘個國家進行執法合作，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人1600餘人，並前後從肯亞、馬來西亞、柬埔寨、亞美尼亞、越南、印尼押回200餘名台灣籍嫌犯，而台灣電信網絡詐騙案件由2016年初佔全部電信網絡詐騙案件的30%下降到現在的10%左右。

中國媒體「法制日報」報導，中國公安部負責人表示，電信網絡新型違法犯罪愈演愈烈，嚴重侵害了群眾財產安全，中國公安進行打擊治理電信網絡犯罪專項行動，在偵查打擊、重點整治、防範治理三管齊下。

報導指出，2016年，中國公安機關共立電信詐騙案件63萬起，造成經濟損失180億人民幣，損失同比下降10.9%。同年，中國公安機關破獲電信網絡詐騙犯罪案件8.3萬起，查處違法犯罪人員3.4萬名，同比分別上升49.6%和61.8%，收繳贓款、贓物價值30億人民幣，緊急止付資金51.2億人民幣，為民眾挽回損失25億人民幣。

報導也指出，台灣電信詐騙犯罪集團在東南亞、歐洲、非洲、大洋洲等40多個國家設立詐騙據點，招募話務人員，冒充中國公、檢、法機關向中國群眾撥打電話實施詐騙。

中國公安向媒體說，2016年以來，中國公安部先後赴20餘個國家進行執法合作，搗毀70餘個據點，抓獲嫌犯1600餘人，前後從肯亞、馬來西亞、柬埔寨、亞美尼亞、越南、印尼押回200餘名台灣嫌犯。台灣系電信網絡詐騙案件由2016年初佔全部電信網絡詐騙案件的30%下降到現在的10%左右。

我陸委會7月27日曾指出，涉電信詐騙案遭遣送至中國關押的台籍嫌犯為227人，而我國與其他各國辦電信詐騙案，已被送回台灣依法偵審的有291人，目前還有379人在交涉中；最早的肯亞案已在北京市第二中級人民法院開庭審理。