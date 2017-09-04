扯！把同居人女兒當色情按摩妹？檢不起訴

2017-09-04 19:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕把同居人女兒當色情按摩妹卻不起訴？！

新竹縣徐姓男子常叫同居人未成年的女兒小美（化名）幫忙刷背，甚至被前去作客的同學聽見「要不要付費」、「有沒有更進一步的服務」，「還發出吸東西的聲音」，事後又得知徐男帶小美進摩鐵，才把小美拉去派出所報案，但是檢方認為，固然徐男身為長輩卻態度輕挑，或有不當之處，但沒有猥褻實證，全案不起訴。

17歲少女小美指控，徐男從98年起與母親跟她同居，98年間起不時撫摸她胸部及下體，並以陰莖磨蹭她下體直到射精，指控徐男利用權勢猥褻。

徐男堅決否認犯行，辯稱與小美同居期間均盡心照顧，偶有玩笑打鬧誤觸到胸部，但絕對沒有猥褻，曾帶小美去唱歌，並曾去過一次汽車旅館，但那次是因為家裡沒有熱水洗澡。

小美母親說，與徐男同居8年多，相處都很愉快，女兒只有在念小學五年級時說過在跟徐男玩時，被摸到胸部，後來她跟徐男說不要這樣跟小孩玩，之後就沒有印象女兒有再反映被摸的事。

小美的朋友告訴檢警，因徐男常帶小美出去，她才會問小美徐男是否有不禮貌的舉動，聽小美說徐男會摸胸部、下體，還會去汽車旅館，故才帶小美去派出所報案。

小美的朋友說，今年2月在小美家客廳聽到徐男要求小美幫忙刷背，小美很自然地就進了徐男房間，還聽到徐男問小美說要不要付費、有沒有更進一步的服務，還發出像吸東西的聲音，當時小美回答要100元，且說沒有進階服務只有單純刷背。

檢方認為，小美友人並未親自見聞徐男有何對小美故意摸胸、摸下體，甚至以生殖器磨蹭的猥褻行為，僅聽聞小美簡單口述，另徐男與小美互動頻繁，甚至幫忙刷背，此尚屬情似家人間正常之舉，縱然徐男在小美刷背時詢問是否要付費，是否有更進階服務，甚或語氣曖昧或發出不雅聲音，亦只能認為徐男身為長輩卻態度輕挑而有不適當之處，無法就此推論有故意猥褻行為，最後決定不起訴。