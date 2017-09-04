郭台銘攜手發跡廟「慈惠宮」 包船迎祖廟媽祖巡安台灣

鴻海董事長郭台銘（橘衣者）幼時曾與擔任警職的父親，一家大小擠在新北板橋慈惠宮廂房，民間盛傳慈惠宮是鴻海王國的「發跡廟」。（記者吳仁捷翻攝）

2017-09-04 19:20

〔記者吳仁捷、賴筱桐／新北報導〕民間盛傳，台灣鴻海科技集團董事長郭台銘的「發跡廟」就在新北市板橋慈惠宮，廟方透露，郭台銘幼年隨擔任警職的父親一家擠在廟內廂房，當年生活起居處，現在成為五路財神殿；郭台銘不只信奉、捐獻，他更促成慈惠宮從中國福建湄洲祖廟，包船迎請媽祖金身到台灣北北基等地遶境祈福，媽祖鑾駕9月23日起將抵台遶境祈福17天，大批信眾將夾道虔誠祝禱。

郭台銘日前與美國總統川普聯合召開記者會，宣佈將於威斯康辛州投資100億美元設廠，讓郭台銘再度成為國際焦點，而他也低調與發跡廟「慈惠宮」籌劃，到中國祖廟迎媽祖金身到台灣繞境祈福，可望再掀台灣瘋媽祖熱潮。

慈惠宮主委江清秀說，民國50年代慈惠宮旁就是板橋派出所，廟方與警方關係良好，無條件提供慈惠宮旁舊護龍廂房，讓當時擔任北縣警佐的郭台銘父親郭齡瑞一家6口借住，後來郭父調到中、永和，郭台銘才隨家人搬走。

江清秀說，後來慈惠宮擴建，一名「地理師」指點郭家廂房就是「財位」，因此將廂房改建為五路財神殿，郭台銘小時候睡覺的地方，就在後來五路財神像附近，幾十年後郭台銘創立跨國的鴻海王國版圖，巧合讓人驚奇。

江清秀說，郭台銘再忙，每年大年初一總會攜家帶眷回慈惠宮拜拜祈福，郭台銘今年再度向廟方提議，促進兩岸民間文化交流及發揚媽祖慈悲精神，他願比照4年前，到中國山西運城恭請關聖帝君金身到台灣出巡祈福模式，到福建莆田湄洲島媽祖祖廟，請回媽祖金身蒞台巡安。

郭台銘今年農曆3月月媽祖誕辰前，專機飛到祖廟擲筊請示，也獲媽祖聖筊指示，9月23日可以起駕出巡台灣，祖廟1尊5尺高的巡安媽祖金身及護駕的千里眼、順風耳神像，連同198人大陣仗的駕前儀仗隊將隨行開道，展開為期17天的台灣巡安。

由於慈惠宮主委江清秀兼任新北市消防協會理事長、郭台銘也是中華民國義消總會總顧問，2人與義消都有深厚淵源，湄洲祖廟媽祖巡安台灣期間，包括媽祖鑾駕從新北八里台北港抵台、鴻海集團總部接頭香、駐駕板橋三獻祭祀大典及車隊繞境巡安等行程，將動員5000人次義消，為全程活動擔任秩序維護、交通疏導志工。

江清秀說，板橋慈惠宮媽祖在清朝乾隆開基，渡台可考的歷史達164年，這次在郭台銘支持，祖廟媽祖金身20年後再次巡安台灣，不僅是宗教盛事，廟方也舉辦研討會、媽祖信士書畫展，堪稱宗教與文化的盛會。