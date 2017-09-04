男子與友人一起違停 友人罰300元、他卻罰900元

2017-09-04 16:06

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄李姓男子將車違停在道路紅線上，遭拍照檢舉，警檢視照片認定違停達8分鐘，開罰900元，事後李男申訴指，友人與他同時違停，為何開罰300元？警調閱照片發現友人違停3分鐘內，依違規臨停開罰300元。

高市三民第二分局交通組組長劉易鑫表示，依道路交通管理處罰條例規定，「臨時停車」是指車輛停止時間未滿3分鐘，但李男經民眾檢舉紅線違停已逾3分鐘，才依「禁止臨時停車處所違規停車」開罰900元。

警方表示，李男日前將車違停在三民區明哲路的紅線上，遭「檢舉人」拍照檢舉，因違規停車達3分鐘，依道路交通管理處罰條例開罰900元。

不料，李男於日前向裁決中心申訴指，他和友人同時違停，同事因違規臨時停車罰300元，他卻罰900元，希望警方將他的罰單也改罰300元。

經警方受理申訴並檢視2張檢舉照片，發現李男違停達8分鐘，已逾違規臨時停車3分鐘的限制，所以違規停車事實明確，員警舉發並無不當。

另李男稱友人只罰300元，經警方調閱該路段同時間民眾檢舉照片，違規時間都在3分鐘內，所以依法以「違規臨停」開罰300元。

劉易鑫說，三民二分局屬人口密集居住社區，違規停車造成用路人傷亡事件時有所聞，警對均採強力執法來遏止違規停車，迄今1至8月已取締違規停車達1萬8807件。再次提醒民眾勿因貪快觸法，將大馬路當成了自家的停車場。