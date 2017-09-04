搶嫌要店員報警抓他 對女顧客說：有沒有嚇到妳？

何嫌遭警方壓制。（記者洪臣宏翻攝）

2017-09-04 16:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕37歲何姓男子昨天夜間持刀搶超商，得手後要店員趕快報警，離去前還問女顧客「「有沒有嚇到妳？」，警方制伏過程中他大喊「我是故意被你們抓的」行徑怪異，原來他與母親吵架，酒後負氣行搶，今天酒醒後大呼後悔。

何嫌昨天夜間8時20分騎機車到大寮區八德路超商，刻意戴著眼鏡和口罩，渾身酒氣手持西瓜刀大搖大擺走進店內，亮刀對著李姓女店員說：「把錢拿出來！」，得手1000元後，又對她說：「妳去報警，我的機車就在外面，趕快記下車牌號碼。」，轉頭又向店內購物的1名婦人問說：「有沒有嚇到妳？」

林園警分局大寮分駐所警員邱邦圻、呂尚育恰巧騎車經過，聽到民眾大喊「有人搶劫！」下車持槍喝令何嫌放下刀，何不理會還揮刀叫囂，看到員警拉槍機上膛才將刀丟棄，警方噴辣椒水控制，壓制過程何嫌不斷喊痛，氣焰依然囂張。

何嫌酒測值0.47mg/L，被帶進派出所還嗆聲要辦他什麼罪都可以，今天酒醒後卻對犯下搶劫、公共危險罪嫌後悔不已。警方調查，何嫌因金錢問題與母親吵架，昨天夜間飲酒後更加鬱悶，出門前還跟母親說要出去搶劫，何母看到員警登門，訝異沒前科的兒子真去搶劫。