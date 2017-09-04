通緝犯夜遊帶著超大本英文辭典 原來裡頭藏著…

警方在挖空的英文字典內找到改造手槍、子彈、火藥等違禁品。（記者曾健銘翻攝）

2017-09-04 14:41

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊警分局福營派出所警員，日前深夜巡邏時，發現1輛小轎車行跡可疑，主動上前盤查，發現車上有29歲方男等3男1女，警方意外查出方男是名毒品通緝犯外，還在車內搜出毒品，其中還有一本厚厚的英文辭典，因4人夜遊竟帶著大本英文字典，讓警員起疑心，翻開搜查結果裡頭藏了把改造手槍，欲蓋彌彰的行徑讓警員不禁搖頭苦笑：「真是電影看太多！」

新莊分局福營派出所表示，副所長李文萌、巡佐陳建勳及警員鄭文傑巡邏日前深夜10時許，巡邏行經轄區瓊林路、豐年街口時，發現方男駕駛小轎車停在路邊但未熄火，行跡可疑，主動上前盤查，當場將車上的方男以及30歲賴男、38歲邱男、28歲邱女等4人請下車。

警方表示，起初4人見到警員時神色非常緊張，而方男因身揹毒品通緝罪，一度謊報姓名，但經警方查詢後才露餡，警員連帶搜索車輛時，竟發現車內放著1本厚厚的英文辭典，顯得非常「突兀」，翻開書本才發現裡頭已被挖空，藏著1把改造手槍、子彈、火藥等違禁品，另名賴男則是被搜出藏有8小包安非他命，當場罪加一等。

偵訊時方男供稱，改造手槍是用來防身用，以為手槍藏在字典裏面可以掩人耳目，沒想到弄巧成拙，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條、毒品罪嫌將4人移送法辦。

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