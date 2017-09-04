移工聯盟質疑執法過當 竹警局︰尊重警員、配合調查

2017-09-04 14:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對「台灣移工聯盟」等團體質疑警方用槍時機及執法過當，導致一名越南籍逃逸外勞遭警連開9槍、身中6槍後，傷重不治；新竹縣警察局竹北分局表示，尊重員警依法用槍，將全力配合檢察官調查，釐清真相，同時也強調警方依法執行職務，不會因對象身分而有不同執法標準。

竹北警分局表示，上月31日接獲民眾110報案，一名男子鬼鬼祟祟疑似企圖偷車，鳳岡派出所巡邏員警陳崇文與李姓協勤民防趕抵現場處理，當時全身裸身的越南籍逃逸外勞阮姓男子，不斷地對陳員和李姓民防拳腳相向，並撿石頭攻擊，導致民防鼻樑骨折、臉部挫傷，兩員使用警棍和辣椒水都無法制止其瘋狂行為，最後阮嫌跳上警車企圖奪車。

竹北警分局表示，陳員為防止執法人員的生命、身體遭受強暴脅迫及警車遭搶等危害，在情況急迫下，依照「警械使用條例」第4條第1項第4、5款規定使用槍械反擊，在阮嫌衝上警車駕駛座時連開9槍，造成阮嫌腹部和腳受傷，送醫急救後仍因失血過多宣告不治。

對於「台灣移工聯盟」等團體的質疑，竹北警分局表示，尊重員警依法用槍，也強調警方依法執行職務，不會因阮男是外勞而有不同執法標準；案發後，主動報請檢察官調查偵辦，警察局將全力配合調查，釐清真相。目前，警局也正全力協助家屬及越南駐台代表處處理後續相關事宜。