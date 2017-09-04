正妹警拍防狼任務 邀大家看片學習擺脫「狼爪」

2017-09-04 14:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕遇到色狼時，該怎麼辦？

新竹縣政府政風處結合警察局和教育處，拍攝「防狼任務」微電影，請來高顏值的正妹警員羅玉示範實用的防狼招式，希望吸引更多民眾觀賞，9月並推出徵文比賽，邀請高中、國中小學生看片學習擺脫「狼爪」，加強自我保護的能力，寫心得參賽還有機會贏得獎勵。

政風處處長張鴻俊表示，為協助學校強化機關安全，首度拍攝以「防狼任務」為主題的教育宣導微電影，劇情挖空心思設計，內容趣味橫生，讓觀眾在輕鬆看片後，認識自我保護的技巧；更重要的是，平日最好和同學或親友互相練習，以期在真正遇到危急狀況時，能夠即時反應，派上用場。

「防狼任務」微電影長10分36秒，由熱心家長賴淑芬模仿白雪公主中皇后詢問魔鏡的劇情，搞笑開場；高鐵派出所警員羅玉，點出遇到歹徒時的首要重點「冷靜，逃跑，不跌倒」，請大家認識人體要害和攻擊方法，再由竹北分局教官余立仲說明、示範6個實用的防狼招式，包括抓手腕、摟肩、襲胸、勒頸、熊抱、摸臀等，新社國小學生莊晏慈扮演被害人，色狼則由已結役的替代役杜博文飾演。

大學唸財金系的羅玉，是高雄人，曾擔任職業軍人、醫院行政人員，101年通過警察特考，隔年分發新竹縣警察局，這次熱心支援拍片，歡迎大家踴躍觀賞，學習擺脫「狼爪」的能力。

政風處自本月1日起到30日，推出「看『防狼任務』短片，寫心得，贏獎勵」的活動，參賽辦法可參見新竹縣政府官網。

微電影youtube

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