6歲兒子面前性侵少女 可惡獸父被起訴

2017-09-04 15:25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園今年5月7日發生一起可惡獸父性侵兒子女同學事件，當時34歲葉姓男子趁兒子17歲女同學借宿家中，潛入房間用身體強壓少女，以手指插入少女陰道並用生殖器磨蹭少女下體，桃園地檢署今依強制性交罪將他起訴。

起訴書指出，葉男趁少女借宿家中時潛入房間，先用手撫摸少女胸部，再以手指插入陰道，並脫去少女褲子及內褲，以生殖器磨蹭少女下體，起先少女裝睡並漸漸移動企圖閃避未成，後大動作轉身閃躲，不料葉男發現少女未熟睡即用身體強壓，強吻少女並舔其胸部，強制性交得逞。

檢警調查，該名17歲女高中生與父親相依為命，因出門忘記帶鑰匙，父親至台北洽公無法返家，於是借宿葉姓男高中同學家中，並和男同學的6歲弟弟同房，不料葉男竟趁機潛入房間，還在6歲兒子面前強制性侵少女。

檢警指出，案發隔日上午葉男妻子起床發現女同學的房門擺著丈夫的拖鞋，房門還反鎖，急忙叫醒兒子聯繫少女，但電話怎麼打就是不接，持續敲門後聽到房內傳出啜泣聲，少男奮力踹門，葉男才一臉不悅開門，一開始還矢口否認自己的獸行，兒子逼不得已只好大義滅親報警。

起訴書指出，葉男坦承有強壓少女、親、摸其胸部及陰部，並以生殖器磨蹭其下體等行為，否認有將手指伸入少女陰道，不過被害人及證人指證確實，今桃園地檢署依強制性交罪嫌將他起訴。