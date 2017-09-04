長庚大學19歲男大生 校園墜樓不治

2017-09-04 13:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］長庚大學19歲、就讀二年級的陳姓男學生，今天早上7點多被發現倒臥在校園聚德樓旁的草皮，救護人員獲報趕往救援，但男大生已經明顯死亡，未送醫直接交由龜山警方處理，警方初步研判，男大生是墜樓身亡，現場沒有外力介入痕跡。

對於男大生墜樓案，校方表示，目前正在協助家屬處理後續事宜，其餘不便多作說明；目前大學院校尚未開學，但已有不少學生先行返回宿舍，男大生也是住宿生，但身上及房間內沒有找到遺書，為何他會在開學前夕墜樓，已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因及原因。

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