酒店妹被3男輪姦？ 他反控對方妨害名譽聲稱遭抹黑

黃男委託友人前往派出所對網友提告妨害名譽。（記者王冠仁翻攝）

2017-09-04 13:25

〔記者王冠仁／台北報導〕網友Jason Wu昨天在臉書爆料公社發文，指稱一名黃姓男子框了他旗下一名沒做「S」的酒店妹去參加飯局，席間酒店妹被灌醉遭黃男送去旅館，黃與另外2名友人還輪姦酒店妹。這篇文章昨天在網路上發燒，但昨晚黃男委託友人前往派出所，對網友Jason Wu提告妨害名譽，並聲稱輪姦一事根本子虛烏有。

網友Jason Wu發文聲稱，黃男當天下午聯絡一個曾經框過的酒店小姐要去參加飯局，席間小姐告訴他一直被灌酒，希望他多派其他小姐過去「支援」。他聯絡黃男但遭拒絕，他認為黃是熟客也答應他會保護小姐，提醒黃該小姐沒有做「S」。

當晚9點多他聯絡不上小姐後，再次聯絡黃男，黃男聲稱小姐醉倒在沙發上別擔心，但2個小時後小姐聯絡他，聲稱被黃男與朱男、呂男輪姦。他立即聯絡黃男，黃男不願承認輪姦，反而半威脅說「我們黑白兩道都能處理」。

網友Jason Wu還說，小姐當下雖然喝醉但仍有意識，3男完事後不僅把保險套帶走，還帶小姐去浴室「洗乾淨」，再把小姐帶去一間新開的房間，讓原本的房間給清潔人員打掃。黃原本提議願意以20萬和解，但他隔天要去拿取時黃卻又反悔，他無奈之餘陪著小姐去報警。

不過，針對這篇網路上的發文，黃男在昨天下午委託友人，前往派出所向警方對Jason Wu提告妨害名譽。黃男友人告訴警方，輪姦一事根本子虛烏有，不曉得為什麼對方會將黃的照片以及通訊軟體對話截圖放在網路上；黃以前曾因為股東糾紛被人在網路上惡整，這次的事件恐怕也是遭人惡搞抹黑。（更新15：02分）

網友PO出酒店妹與黃男的對話截圖。（取自臉書爆料公社）

網友PO出酒店妹與黃男的對話截圖。（取自臉書爆料公社）