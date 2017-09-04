百元販賣機可抽iPhone 7？被投訴只拿到廉價商品

2017-09-04 14:36

〔記者張菁雅／台中報導〕花100元就能抽iPhone 7？台中市區街頭最近出現「百元販賣機」，業者宣稱只要花100元即可抽價值上萬元的智慧型手機、電玩遊戲機、空拍機、液晶電視等大獎。但有民眾把機台內待抽的盒子一掃而空，得到的都是廉價商品，氣得向市議員張耀中投訴，張耀中質疑百元販賣機恐涉及賭博行為。

民眾向張耀中投訴表示，他某次看到百元販賣機內待抽的盒子剩下不多，決定一口氣掃光，但拿到的商品都價值不到百元，例如修容組、隨身型照明燈等中國製商品。

張耀中說，業者宣稱可用100元抽中高價電子商品，他至現場勘查，大多機台內有20排、1排有4個盒子，但消費者只能只能選擇該排的第1盒，無法任意選擇指定的商品，如果有消費者花8000元包台，難道業者可以保證裡面會有iPhone或高單價大獎？

張耀中再說，百元販賣機和百貨公司新年福袋不同的是，福袋有立即開獎確定性，而百元販賣機是「射倖性」（相互給付為不對等），消費者無法得知大獎是否被抽走，也不能確定中獎人士是否為利害關係人，在公正性及公平性上是機會不均等狀態。

張耀中指出，百元販賣機近似電子遊戲機，市府經發局應該了解業者公司登記及營業情形、業者與中大獎人是否為利害關係人、有無繳納營業稅等。

經發局表示，業者設立自動販賣機，必須辦理商業登記，該局將派員稽查百元販賣機販售物品是否變更為不對等商品，以及是否廣告不實，若涉及廣告不實，將移送行政院公平交易委員會處理。

法制局則表示，若業者一開始就不打算提供高單價電子產品作為獎項，即涉及詐欺刑責，另業者應將大獎數量及中獎機率、剩餘獎項等重要消費資訊提供給消費者，充分揭露，否則經查確有資訊揭露不完整的情況，市府將令業者改善，如不改善，法制局將發布消費警訊，以公告周知消費者。