鐵焊工幹詐騙首腦 61案一罪一罰判刑10年

2017-09-04 12:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高職畢業、原本從事鐵焊工的男子陳彥宇，外號「小宇」，被控在2013年2月起組成詐欺集團，在中國擔任詐欺機房首腦，吸收不知名機手專門撥打電話詐騙台灣民眾，短短4個月至少犯下61案，詐騙近200萬元，高雄地院一審依詐欺罪，將陳男判刑10年。可上訴。

判決指出，外號「小宇」、「Ｐ哥」的陳男，基於詐欺取財之犯意，自民國102年2月起至6月間，在中國擔任詐欺集團首腦，與不詳人員成立詐欺機房詐騙臺灣地區不特定人民，而劉姓男子則在臺灣地區居中聯繫，負責吸收、指揮車手提領贓款以及朋分所詐得款項等事宜（俗稱車手頭） ，相繼介紹蔡姓、施姓、鄭姓男子加入詐欺集團，再依陳男或其他詐欺集團成年成員電話指示，持人頭帳戶提款卡出面提領詐得款項（俗稱車手），並扣除所提領款項百分之 1.5至百分之 5不等之報酬後，餘則依陳男指示交予前來收款陳母或陳母同居人陳男，再由陳母依兒子指示存入其指定帳戶。

嗣因警方循線追查，而查悉上情，檢警發現至少有61名男女被騙，總額近200萬元。經檢方將陳男依詐欺罪起訴。

高雄地院一審認為，被告正值青壯，不思循腳踏實地方式賺取生活所需，僅因一己貪念，加入詐欺集團，法治觀念嚴 重偏差，且現今詐欺集團極為猖獗，動輒詐得無辜民眾鉅額財物，嚴重損及社會大眾之財產法益，實應予以嚴懲，以儆效尤，依61條詐欺罪將他判刑10年。可上訴。

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