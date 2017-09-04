永豐銀行提告 鼎興何宗英等人遭判賠上億

2017-09-04 12:47

〔記者溫于德／台北報導〕檢方偵辦鼎興牙材商詐貸案，去年雖分兩波但均依違反銀行法、詐欺取財等罪起訴負責人何宗英、總經理張譽瀚以及財務主管江美玉，全案現由台北地院刑事庭審理中。而被告3人同樣尚有民事責任須面對；永豐商銀具狀指出，鼎興尚有未還款項及逾期違約金共1億2千餘萬元，但被告間仍維持刑事庭答辯態度採「互推、卸責」情況；不過民庭法官認定3人負起連帶賠償責任，日前如數判賠，仍可上訴。

永豐銀行表示，鼎興自102年11月25日起陸續接受8筆撥款、共3億4830萬元，雙方也以書面方式簽約，一旦未如期還款，未來除須負擔本金與利息外，若在6月內清償完畢則要再負擔10％違約金，若超過6月則是20％違約金。銀行計算後遞狀指出，鼎興未償還款項加上超過6月違約金、共1億2006萬9328元。

怎知被告間答辯態度猶如複製刑事庭一般，皆採「能推則推」。

何主張，「借款由江美玉決定，鼎興也由江、張主導」，與他無干；江則說，張僅是名義上登記之公司代表人，鼎興實際上由何負責，她是「被動遭要求連帶保證」，實無相關，且何若未做借款指示，公司財務人員怎會以集團名義向銀行借款；張強調，為求保住工作才聽從何指示簽名、且是借名登記身分，而工作積蓄甚至借款鼎興尚未收到還款。

法官認為，鼎興方面應是對合約內容無疑義才肯簽定合約，自然代表簽章的何、江與張均是連帶保證人而須負責，因此認定被告間雖就1億2006萬9328元負起連帶責任。