陳瑞仁提一、二審輪調 檢察官痛批：「閒缺」人想出來的

台中高分檢主任檢察官李慶義。（記者楊政郡攝）

2017-09-04 12:07

［記者楊政郡／台中報導］法務部參事陳瑞仁提出的一、二審檢察官輪調方案曝光後，台中高分檢主任檢察官李慶義痛批，陳的方案將使一審檢察長無法有效領導，二審檢察署監督功能完全喪失，基礎檢察體系不崩解才怪！

依陳瑞仁提出一、二審檢察官輪調方案，強制目前二審檢察官回任一審（二審約1百名檢察官，強迫1年10人回任一審），訂定二審檢察官任期4年，4年後回任一審，將來可以再上二審2年的規定，最後又回到一審。

李慶義說，這個制度運作下去，不到10年，二審檢察官將全部是任期4年的「資淺」檢察官。試問，這種「過水式」的二審檢察官，如何發揮二審檢察官功能？又如何指揮監督一審檢察署（越來越多資深檢察官到一審）？

他說這是沒待過二審、沒到二審來工作過，還認為二審是「閒缺」的人想出來的辦法，各級檢察署是對應各級法院而設置，依檢察一體，上級檢察署有指揮監督下級檢察署的、職責，同審級內檢察長可指揮監督同審級檢察官。除任行政主管職的檢察長或主任檢察官，可有任期規定外，任何審級從事辦案的檢察官，均不能有任期的規定，理由很簡單，因檢察官是最基層的辦案主力，一審如此，二審也是如此，須有穩定的力量，更須要經驗的累積及傳承，這是文官體制的基本道理，不會是閒缺。

再深入探討，檢察官雖與法官同受司法官身分保障，對外獨立行使職權。但檢察官擁有主動偵查權，如個個都不受節制，將如同出柙猛虎、脫繮野馬，其對人權侵害之鉅，不言可諭。因此有檢察一體之設，以節制檢察官的濫權，而檢察一體能否有效發揮，關鍵在於檢察（總）長能否有效領導。

李慶義建議其實一審檢察官當主任前，先調任二審「辦事」2、3年，擇優回任一審當8年主任，不優者回一審當檢察官，而一審主任任滿後擇優調任二審檢察官，這才是正途。

陳參事的方案，長久下來，一審會變成一堆「獨善其身」的從二審回任的年老資深檢察官，一推是為票選主任而各擁山頭的年輕檢察官，像這樣山頭林立，充滿代溝矛盾，毫無未來前程的檢察署，檢察長如何領導？檢察一體制度豈有不崩解之理？來一趟二審工作幾年就可體會檢察體系二審的功能。