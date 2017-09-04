色情案供詞反覆 2男涉嫌偽證起訴

2017-09-04 11:50

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局維新小組2014年2月6日在前金區某旅社查獲金女與張男性交易案，媒介的王姓男子原在警訊筆錄供稱：受僱「阿祥」，擔任清潔、櫃檯人員，日薪800 元，工作內容之一是為男客媒介性交易，但檢方開庭時改口，他是向承租605房的鄭姓男子無償借地方，私下媒介性交易，鄭男則證稱，「看王男可憐，才無償借他房間住」，檢方認為王、鄭2人在為何幫阿祥租房間及是否受雇阿祥等案情涉嫌偽證，將2人起訴。

檢方起訴指出，鄭姓男子受真實姓名年籍不詳的友人「阿祥」，出面向某旅社承租6 樓605、606兩間房間，王姓男子則受雇於「阿祥」，擔任清潔、櫃檯人員。

2014年2月6日高市警局維新小組在該旅社查獲金姓女子與張姓男客在605號房性交易，將涉嫌媒介金女性交易的王男帶回，王員在警訊供稱受雇外號「阿祥」的老闆，一天薪水800 元，工作內容之一是為男客媒介性交易，「全套」一次2600元，女服務生實得2000元，其抽傭600元。

未料，王男後來在檢方、院方開庭時，都翻供改稱自己是無償向承租605號房間的鄭姓男子借用房間，媒介金女性交易是自己私下行為，鄭男並不知情。鄭男也證稱，自己有正當工作，承租房間是平日跑業務要休息之用，是看王男父親過世，沒地方住，好心告知可到他租的房間睡，不清楚他會媒介性交易，他也不知道誰是阿祥。

檢察官認為王、鄭2人就是否受雇阿祥等重要案情涉案虛偽不實陳述，將２人依偽證罪嫌起訴。