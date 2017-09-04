越勞遭警開9槍打死 台灣移工聯盟包圍警政署

台灣移工聯盟到警政署抗議逃逸外勞襲警，遭警開9槍中彈不治，對於這名越南勞工之死，有許多疑點，要求警政署回應及說明。（記者王藝菘攝）

2017-09-04 11:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕上月底新竹縣有越南籍阮姓外勞被警方連開9槍，身中6槍後不治身亡，今有「台灣移工聯盟」等團體出面聲援，到警政署前召開記者會，質疑警方用槍時機及執法過當，警政署由國際組外事科長陳鴻堯出面接受陳情，表示已進入司法程序，警方會全力配合調查，也會協助家屬及越南駐台辦事處處理後續事宜。

台灣移工聯盟成員陳秀蓮表示，警方應公布現場密錄器等監視錄影畫面來對外釋疑，並要求警方及移民署等單位，檢討整個移工查緝作法，對於民防協勤人員，竟變成第一線執法人員，凸顯基層警力不足及長期勞動條件等問題，也應做出檢討。

警政署表示，已由新竹縣警局報請新竹地檢署調查偵辦，該局會持續配合檢察官後續調查，釐清責任，警政署強調，鑒於警槍具致命殺傷力，故一向極為重視員警使用警械問題，除警械使用條例外，另訂定警察人員使用槍械規範及執行職務使用槍械程序等，供員警遵循，今後仍將持續加強員警教育訓練，精確使用警械，以確保員警執勤安全，並兼顧民眾合法權益。

此案是新竹縣竹北警分局鳳岡派出所警員陳崇文，上月31日查緝27歲越南籍逃逸外勞阮國非時，阮男持石頭襲警並踢傷協勤李姓民防人員，還企圖搶奪警車，陳員在距離5公尺處連開9槍，阮男腹部及左腳至少遭擊中6槍，送醫急救後，仍因失血過多宣告不治。

當時警方獲報有人偷車，警方到場發現阮男全身赤裸坐在小貨車裡，陳員喝令阮男下車，阮男一下車就朝陳員拳打腳踢，陳員以辣椒水噴霧器制止，雙方爆發扭打，李姓協勤人員被阮男踢到頭破血流，鼻樑骨折。

阮男最後衝到警車旁並打開車門、坐上駕駛座，陳員雖多次喝令「你趴下，不要動」，但阮男不予理會，陳員考量車鑰匙還插在車上，為防止危害擴大，情急下朝阮男下半身連開9槍；阮男中槍後仍頑強反抗，還鑽進車底，最後傷重昏迷送醫不治。

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上月底有越南移工被警方開9槍打死，「台灣移工聯盟」等團體出面聲援，今到警政署前召開記者會抗議。（記者姚岳宏攝）

台灣移工聯盟到警政署抗議逃逸外勞襲警，遭警開9槍中彈不治，對於這名越南勞工之死，有許多疑點，要求警政署回應及說明。（記者王藝菘攝）

上月底有越南移工被警方開9槍打死，「台灣移工聯盟」等團體出面聲援，今到警政署前召開記者會抗議，並遞交陳情書。（記者姚岳宏翻攝）