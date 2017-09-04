特勤中心函覆高院：馬英九秘書值勤紀錄已銷毀

高院審理前總統馬英九洩密案，前總統馬英九出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2017-09-04 11:27

〔記者張文川／台北報導〕高等法院審理立法委員柯建銘，自訴控告前總統馬英九教唆洩密、誹謗案，今天開庭進行證據提示，審判長日前發函給國安局特勤中心，詢問2013年8月31日至9月1日總統隨行秘書的值班情況，特勤中心函覆高院指出，當時的值班資料已銷毀，只知該時段是林有振與郭姓警官兩人擔任隨行秘書；柯的律師說國安局回函未附簽到簿、值勤表為證，函詢日期橫跨2天，當然是2人輪值，這封回函「有講等於沒講」。

國安局特勤中心函覆內容指出，8月31日上午10時至9月1日上午8時，由林、郭2人擔任隨行秘書，但值班資料已依機密文書處理規定予銷毀，無法提供班表給法院，只能提供2人聯絡方式。

柯建銘的律師團指出，回函內容偏頗不全，查詢的日期橫跨2天，當然是2人輪值值勤，回函中未附相關簿冊表單，未能釐清本案發生關鍵時段，官邸勤務交接的時間點；何況，國安局既然聲稱資料已銷毀，又如何能確定當時是林、郭2人在值勤？柯認為國安局應提出勤務表和簽到簿冊為證，否則此封抽象答覆的回函就沒有證據能力，不應列為證據。

馬英九的律師指出，國安局的回函已確認林有振當時確實在總統官邸值勤，柯陣營聲請函詢國安局，取得回函後，卻又稱沒有證據能力，批柯是在浪費司法資源、耗費司法時間，柯建銘若對林有振的值班時間有疑慮，應自行舉證證明林當時真的不在官邸值勤。