中市一中商圈出現藍色神秘標記 居民恐慌

朱姓遊民寫上的「众」（眾的異體字）。（記者張瑞楨翻攝）

2017-09-04 11:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕「阿里巴巴與四十大盜」？台中市一中商圈近日有多名住戶大門，被人塗鴉寫上神秘標記「众」，經網路流傳，引發居民恐慌，擔心是竊賊勘查地形，用來標示下手對象的暗號，中市警局二分局育才派出所接獲報案，今天（4日）查獲是朱姓遊民所為，動機是「心情不好隨性塗寫發洩情緒」，並沒有偷盜之意，警方依據社會秩序維護法函請裁罰。

育才所調查，中市北區一中商圈的育才南街住家，近日被畫了神祕記號「众」（眾的異體字），包括騎樓、大門與機車，居民想起「阿里巴巴與四十大盜」的故事，強盜想要殺害阿里巴巴，事先勘查位置，兩度在阿里巴巴家門上作記號，不過，阿里巴巴的婢女瑪姬娜很機靈，把住處附近所有民宅都做了相同暗號，讓強盜難以辨識真偽而失敗。

居民擔心是作案的暗號，向警方報案之外，還在臉書社團「爆廢公社」爆料，育才所避免民眾以訛傳訛造成恐慌，立即成立專案小組偵查，過濾相關監視影象，鎖定了常在一中商閒晃的朱姓遊民（53歲、竊盜前科）所為，今天凌晨1時許在北區三民路3段路旁找到他。

朱嫌坦承持藍色奇異筆塗鴉，但他強調沒有特殊的目的，只因心情不好隨性塗寫發洩情緒，警方依社維法第90條「污損他人之住宅題誌、店舖招牌或其他正當之告白或標誌」，將朱男移請裁處。