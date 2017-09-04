連惠心投資菁茵荋提告13人 政治人物、名嘴與記者判免賠

2017-09-04 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕由國民黨榮譽主席連戰長女連惠心投資的菁茵荋公司（現已更名百利生公司），認為旗下系列產品「威力纖」在被搜索前不知含有「C」成分，卻被政治人物開記者會指摘，或有記者、名嘴在「新聞看透透」、「新聞龍捲風」等節目中對其大肆批評，均已受有財產或非財產上損害，前年委聘律師向13名被告求償2千4百多萬元。但台北地院審理後日前均判決免賠，全案仍可上訴。

菁茵荋告訴狀指出，市議員阮昭雄不但在102年10月爆料該產品「威力纖Plus」含有禁藥Cetilistat成分，月底再與時任立委李應元共同召開記者懷疑「應該知道這個成分」，並由李指連惠心，「不要再閃來閃去，再欺騙社會大眾」，已影響商譽、造成營業損害。

此外，菁茵荋也認為，記者兼名嘴的鍾年晃上「新聞看透透」時指，公司說謊、目的是為掩蓋真相、黃暐翰則說，「C」成分在美國都無法單獨上市、單獨吃，以及「新聞龍捲風」主持人戴立綱與節目來賓張友驊、江中博，與周玉蔻在「2100全民開講節目」相關言論同樣造成營也損害，均遭列為被告，要求附連帶賠償責任。

菁茵荋同時向法院請求一旦判決確定，被告須登報道歉外，也要在個人臉書上發布為期1年的道歉啟事。

全案日前開庭時，阮昭雄透過書狀否認指控；未聘律師的鍾年晃上月1日親自出庭時辯解，菁茵荋事發前曾被查出具禁藥成分，再度被查辦時卻推稱不知情，已違反經驗法則；同庭黃暐翰自清，當天僅以簡單易懂方式為觀眾解說新聞發展進度，絕無被控「憑空想像」或「私自杜撰」情形；「新聞龍捲風」被告團否認菁茵荋產品銷售會因節目討論而下降；周玉蔻未出庭也未提出書狀答辯。

法官審酌，政治人物是有所本，才依據「檢驗報告」開記者會質疑，並未虛構；而名嘴、記者方面，則認定是對可受公評之事做報導或討論，均判決免賠。