酒醉闖女廁 強吻熟女還問：「跟我打一砲」

2017-09-04 10:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆余姓男子今年4月5日凌晨，酒後搭電梯要到KTV續攤，卻跑錯樓層，誤闖女廁。余男竟對女廁內40多歲的女子阿惠（化名）詢問：「你可以親我嗎？」阿惠嚇得想逃離現場，余男竟對她強吻還襲胸，並說：「那妳跟我打一砲」，阿惠瞬間暴怒，怒斥余男，嚇得他拔腿就跑。余男事後取得對方原諒，撤回告訴，獲檢察官不起訴處分。

檢警調查，21歲余姓男子與友人在基隆市區某熱炒店飲酒後，相約到某家KTV唱歌，因為計程車只能載4人，所以余男便獨自搭車前往KTV與其他人碰頭。余男的友人先進入包廂後，告知他包廂號碼，未料，余男酒後意識有點不清，搭電梯搭錯樓層，跟隨陌生人走出電梯門，剛好尿急，看見廁所符號就往廁所衝，結果跑到女廁。

阿惠剛好在女廁內洗手，看到一名醉漢嚇了一跳，沒想到余男竟然開口索吻。阿惠拒絕後，余男竟伸手抓住阿惠頭部強吻，阿惠掙扎間還被余男襲胸。

余男鬆手後，還開口詢問阿惠：「那妳跟我打一砲」，讓阿惠怒火難擋，怒斥余男，跑錯廁所還亂來，不趕快離開就叫警察來，余男才稍微酒醒，道歉離開。阿惠則到派出所報案，要告余男性騷擾。

余男到案後，向警方宣稱自己確實有跑錯廁所，因為那天喝得太醉想要嘔吐，情急之下跑到女廁吐，後來的是都不記得了。

余男也趕緊向阿惠道歉，終於獲得她的原諒，撤回告訴。