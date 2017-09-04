沒有即時離開 進去鄰宅1分35秒算侵入民宅

2017-09-04 10:22

［記者楊政郡／台中報導］71歲李姓婦人見鄰居葉某拿相機在拍兒子的違規停車，進入鄰居房內央求葉某與葉母放他兒子一馬，但葉某連續要求李婦離開，李婦停留約1分35秒，葉某控告侵入民宅，法官審理侵入民宅成立，判拘役30日，但李婦年紀大又素行良好，身體狀況不佳，宣告緩刑2年。

鄰居之間侵入1分多鐘就提告侵入民宅，里鄰關係已蕩然無存！

判決書指出，105年8月31日下午5時許，李婦看到鄰居葉某拿相機在拍兒子的違規停車，怕是要向警方舉發，兩年輕人已鬥了很久，想說以兩家長輩身分，到葉家向葉老媽媽說情，一起來勸說不再為難其子。

進入葉家後向葉老媽媽勸說，葉某未給李婦任何對話機會，連續數次「侵入民宅，請你離去」要求李婦離去，李婦停留約1分35秒後自行離去。

法官審理認為，葉某與李婦的兒子有糾紛，李婦雖然是想向葉母勸說不要再為難其子，想要藉由兩邊長輩勸說，化解下一代的恩怨，動機可理解，但屋主葉某一再表示侵入民宅，請她出去，葉某並不同意她進入其民宅，李婦行為雖僅1分35秒（告訴人自陳），仍構成侵入民宅。

法官表示，屋主請其離開，理應立即離開退至門外，等候葉母的回應，被告護子心切，一直想要與葉母對話而滯留不退。審酌李婦年紀大，僅小學程度，判處拘役30日，另外她無前科、今年又發生車禍進行顱骨手術，應該無力再為迴護其子，而與葉某再發生此糾紛，並宣告緩刑2年。