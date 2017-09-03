南下參拜撞樹2死 警方考慮裝藍紅爆閃燈警示

自小客車攔腰撞上路樹，車身嚴重凹陷。（記者陳彥廷翻攝）

2017-09-03 22:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台1缐枋山路段是往墾丁必經之路，上週四於450.8公里南下車道旁有輛休旅車自撞路樹造成雙亡慘劇，該車撞上最靠近路邊、特別突出的路樹，鈑金嚴重凹陷，車身潰縮到幾乎要斷成兩截，警方今天假日前往現勘，預計將裝上藍紅爆閃燈警示，盼減少車禍發生機率。

車禍發生當天警消到場搶救時也看傻眼，車上兩人當天專程南下拜拜求平安，該車疑高速右偏出車道，先撞飛路邊牌告，車身左側B柱重撞上路樹，可能因受力點集中，車身左側潰縮凹陷接近右側車門，車室嚴重變形，觸目驚心，救援人員須動用破壞器材車才有辦法撬開企圖救出車內兩人，但駕駛陳男首當其衝當場死亡，曾姓女子脾臟破裂大量出血，急救後仍告不治。

這起車禍發生時當地下著毛毛雨，不過視線尚稱清楚，且並未發現煞車痕，經抽血檢驗未發現駕駛體內有酒精反應，不排除是因路面濕滑超速打滑，或是機件、甚至其他人為因素肇禍，已請鑑識人員到場勘察採證，並報請屏東地方法院地檢署檢察官相驗後再行釐清事故原因。

由於這棵路樹是唯一且最靠近道路的路樹，與其它在海岸邊的防風林尚有小段距離，枋寮分局長蔡耀順今天率隊重返事故現場勘察，蔡耀順指出，台1線枋山南下路段海岸風景優美駕駛人容易分心，且地勢下坡加上多處連續彎路，呼籲駕駛人行經該路段請依速限行駛並保持安全距離、小心變換車道。

蔡耀順說，將再函請公路路權機關、枋山鄉公所、交通隊到場會勘，未來首要之務就是要加裝藍紅爆閃警示燈，也盼能提昇夜間燈光照明，加強交通稽查及測速勤務並積極宣導防制車禍案件。