醫生替病患挖便便，竟被告性侵害

2017-09-03 21:20

〔記者王定傳／新北報導〕女子小美（化名）去年因「便便」問題就醫，事後卻怒控周姓醫師涉嫌以手指性侵，周男喊冤，稱當時是用手幫小美挖便便，是對方感覺錯誤，檢方認為證據不足，處分不起訴，小美又向法院聲請交付審判，新北地院合議庭認為，檢方處分無何違背法令、經驗法則，裁定駁回。

本案起因於小美認為周姓醫師借診療時性侵，因而提告，不過，檢方認為證據不足今年處分不起訴，再議後被高檢署駁回確定，小美不滿再向法院聲請交付審判。

小美指控，她88年間離婚後就沒有性行為，依疑似性侵害事件驗傷診斷書，她的下體有線狀擦傷破皮受傷情形，且她並非無性行為經驗者，對於以手指進入下體或肛門，不可能感覺錯誤。

合議庭調查，醫院的護理師在偵查時曾說，當天她先幫小美灌腸，灌腸後還是沒有解便，醫師才說下腸胃道的硬便必須用手挖出來，護理師當時就在旁邊觀看，治療過程大約3至5秒鐘就完成，醫師也曾幫其他病人做過一樣的治療，本件治療時，步驟及手法都相同；不僅如此，小美也曾坦言，醫師治療後，她確實有解出便便。

再者，醫師提出肛門指診檢查體位表、大便囤塞標準處理方式、女性骨盆腔神經分布解剖圖等可知，女性下體位置緊鄰肛門口，若肛門擴約肌因糞便囤塞而擴張，下體可能受到直腸擠壓，若醫師以手指進入直腸部分翻攪，小美下體可能會受到擠壓，況且醫師治療也才3至5秒，不可能在如此短暫時間完成肛門治療、又同時性侵。