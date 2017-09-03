獨家》熱稀飯燙傷八月嬰 保母夫妻被起訴

2017-09-03 19:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一對陳姓保母夫妻，因餵食八月大男嬰稀飯後，未將稀飯收好，導致男嬰抓碗傾倒，燙傷右下肢，新竹地檢署依業務過失傷害罪嫌起訴兩夫妻。

起訴書指出，陳姓夫妻均以擔任保母為業，去年1月起以每月1萬8千元代價照顧男嬰，去年8月底，陳妻於高度約31公分茶几旁，讓身著包屁衣、下肢裸露在外的8個月大男嬰，乘坐高度約18公分幫寶椅餵食稀飯完畢，且因清理排便，欲離開男嬰身旁前往浴室洗手丟尿布。

陳男夫妻本應注意，男嬰已具備自行挪動幫寶椅位置、離開幫寶椅並站立拿取茶几上物品能力，倘在茶几上隨意放置熱稀飯等危險物品且未隨時注意男嬰舉動，易生危險，然夫妻卻均未注意，陳妻未先將茶几上熱稀飯挪移至高處或其他安全位置，即離開男嬰，陳男亦因誤判男嬰無法接觸到熱稀飯，而專注於監看其他孩子舉動，這時男嬰遂趁機自行接近茶几，並用手抓取不鏽鋼碗，導致不鏽鋼碗傾倒，熱稀飯溢出掉落燙傷右下肢。

陳妻離開浴室後，發現熱稀飯傾倒而大叫，陳男見狀緊急為男嬰施以燒燙傷急救措施，送往皮膚科診所救治，但仍受有右下肢體表面積約5％之2至3度燙傷，殘留部分傷疤及面積約1×1公分皮膚可能無法排汗傷害。檢方依業務過失傷害罪嫌起訴陳男夫妻。