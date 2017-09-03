約砲「感覺不對」 女喊卡反告性侵 檢方還清白

2017-09-03 18:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子「小琪」（化名）帶初識的張姓網友半夜床戰摩鐵，進行到一半突然「感覺不對」緊急喊卡，事後反告性侵，然檢方調查發現她自願進摩鐵，且事後還躺在床上睡覺，反應根本不像性侵被害人，新竹地檢署上週將全案不起訴。

小琪指控，3月間透過網路聊天室「BeeTalk」認識張男，雙方相約於4月中旬見面，當天凌晨3點多，被張男開車載到新竹縣新豐鄉一處汽車旅館性侵得逞。

張男到案後大聲喊冤，辯稱：「當天是小琪帶我去旅館的，我在車上有跟她說很喜歡她，希望可以當男女朋友，但她都沒回應，在車上我有牽她的手，她也沒拒絕，我們是在床上互相調情，然後發生性行為，是進行至一半，她才說停止，我問她原因，她說想到之前不愉快的事，她說停我就停了。」

檢方發現，小琪於偵查中自承：「張男開車至住處載我，在車上他問我要不要當他女朋友，我說我沒這意思，他就將我載進去汽車旅館，我沒有跟他說我不想進去汽車旅館，張男沒有控制我的行動自由，當時沒想那麼多，所以沒有離開汽車旅館，我也沒有跟他說我要回家，我只有跟他一起躺在床上，沒有調情，我是口頭上跟被告說不要，也有要推開他。」

檢方認為，張男在案發前已向女方表示好感，而前往汽車旅館途中，女方皆未明示拒絕，甚至在旅館房間內與張男共同躺在床上，因此張男在主觀上是否誤認小琪對他也有好感，而進一步發生性行為，並非沒有可能。

檢方認為，一般遭性侵被害人理應大聲喊叫、掙扎抵抗、趁機奪門而出、設法要求鄰近人等協助報警等各種求救方式，以盡速逃離被告加害人，且遭性侵害後身心俱創，難以再與加害人共處一室。

然而小琪卻告訴檢警，發生關係到一半時，她說她不要，推開張男跑去廁所待了一個小時，事後又因很累想休息，就躺在床上睡，張男說要買麥當勞，她說不想吃，張男就走了。

檢方認為，小琪在遭性侵後一小時後自行走出廁所，並與張男待在旅館房間內，甚至自行躺在床上休息睡覺，且離開之時並未向旅館人員求救，皆與一般性侵害被害人想要遠離加害人之反應大相徑庭，全案不起訴。