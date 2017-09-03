毒鴛鴦行竊失風被逮 1歲幼子在旁目擊

劉嫌、王嫌兩人今凌晨行竊失風被逮，當時年僅1歲多的幼子還陪伴在旁，員警痛斥兩人是最壞榜樣。（記者張議晨翻攝）

2017-09-03 17:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳鎮蘇姓毒販及王姓女嫌犯，昨竊取一輛小客貨車後，轉赴蘇澳鎮仁愛路一處工廠行竊，警方獲報後前往查緝，還未得手就被警方活逮，劉嫌起初不斷辯解，見騙不過員警，最後才坦承行竊，因行竊時兩人1歲大幼子還在一旁觀看，警方痛斥兩人行為是孩子「最壞榜樣」，訊問後依違反「毒品危害防制條例」及「竊盜罪」移送法辦。

劉嫌（39歲）及王姓女嫌（38歲），昨在蘇澳鎮馬賽地區竊取一部小客貨車代步，警方獲報後調閱監視器查看，鎖定劉男、王女兩人犯嫌最大，組成專案小組偵查。今天凌晨3時許，警方獲報，在蘇澳鎮仁愛路的一處工廠遭人入侵，馬賽派出所立即由副所長邱喆宇率4名警員趕往現場查看，當場發現劉男兩人正在盜取贓物，而年僅1歲多的幼子則在旁觀看。

兩人被逮後不斷辯稱是工廠裝潢工人，因工程原因暫住工廠內，但員警不採信，劉男見騙不過員警，才坦承與王女行竊。警方盤查，在贓車上發現安非他命及筆電、砂輪機等贓物。

警方透露，兩人被逮當下，孩子因年幼，並無太大反應，只是王嫌不斷苦求想要抱抱孩子，目前小孩已被劉男好友帶回安置。全案訊問後依違反「毒品危害防制條例」及「竊盜罪」移送法辦。

警方在劉嫌偷來的贓車上發現多起贓物。（記者張議晨翻攝）