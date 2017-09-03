相約盜伐復興山區肖楠 親友4人被逮法辦

2017-09-03 17:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕桃園市40歲高姓男子、36歲田姓男子、27歲林姓男子、44歲陳姓男子彼此為姻親、朋友關係，高男等人盜伐肖楠「逗相報」，在桃園市復興區國有林班地盜伐被警方發現，警方進一步攔查後查獲用塑膠布覆蓋之肖楠樹材5塊及1袋肖楠殘材，總重108公斤粗估市價約18萬元。

高男等人於警訊時坦承犯行，供出大家約在田男於桃園市大溪區家中，攜帶鏈鋸、鍊條、汽油，前往桃園市復興區嘎拉賀山區國有林班地盜伐林木，，警方訊後依違反森林法移送。