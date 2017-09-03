戴安全帽搭計程車怪怪的 2搶匪太怪異遭逮捕

江、黃2人戴著安全帽在萬華街頭招計程車非常顯眼。（記者徐聖倫翻攝）

2017-09-03 15:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕本月2日上午8時許，唐姓女騎士在新北市永和區永和路、保平路口停等紅綠燈，不料遭2名雙載騎士飛車行搶皮包，而這兩人於北市萬華街頭棄車後，竟戴著安全帽坐計程車逃回板橋住處，警方調閱監視器發現兩人答計程車，探問司機果然問出2人下車的地方，進而在板橋住處將兩人就逮。

據了解，40歲男子江世昌、42歲男子黃茂昇2人均有多項毒品前科，這兩人先是在中和區員山路偷了1輛機車，接著來到永和隨機挑選落單女騎士行搶，遭搶的唐女皮包放置於腳踏墊，所以輕而易舉被江、黃得逞。

警方循線至2人於板橋區篤行路住處逮人，同時查獲少許海洛因並帶回派出所偵訊，負責騎車的江某不斷推稱是後座黃某下手，然黃某則承認因為2人沒錢買毒，所以將搶來的皮包內2000元現款花用殆盡，態度倒是比江某乾脆得多。訊後，警方依搶奪、竊盜、毒品等罪嫌將2人移送法辦。

而江某在偵訊時一度嗆聲自己是「中將」之後，外祖父曾任中將又是大地主，對此警方則無法證實。

嫌犯江世昌自稱是中將之後，但警方無法證實。（記者徐聖倫攝）

嫌犯黃茂昇遭警移送法辦。（記者徐聖倫攝）