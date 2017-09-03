高市車牌辨識系統首度建功 匪飛車搶包無所遁形

2017-09-03 13:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名吳姓男子缺錢花用，8月28日中午騎車經過鳳山區，飛車搶奪1名菲傭皮包得手後逃逸，菲傭昨向警方報案，鳳山警方運用車牌辨識系統，過濾搶匪歷史軌跡，發現該車每日固定時間會經過「經武陸橋」，警方派員埋伏橋上，果然發現搶匪蹤影，循線逮人今送辦。

警方調查，外藉菲傭雅妮於8月28日中午12時38分許，騎乘腳踏車途經鳳山區文聖街與華泰街口時，突遭1名男子騎車搶奪放置在腳踏車前籃子皮包，損失3000元及居留證1張，得手後騎車逃逸無蹤，雅妮當下未報案，也不知該如何處理，昨在雇主陪同下，上警局報案。

警方調閱監視器畫面，鎖定搶匪做案車輛的車號，卻發現41歲陳姓車主因毒品案件在監服刑，清查戶內人口均無所獲，由於市警局長陳家欽大力推動車牌辨識系統，市府去年編列1800萬元預算，將車辨功能導入監視器系統，目前進入最後測試階段。

鳳山偵查隊長王春生運用車辨系統，調閱該車歷史軌跡，發現每日固定時間，均會經過「經武陸橋」，警方派員埋伏橋上，果然發現搶匪蹤影，一路隨尾跟監至鳥松區美山路，路邊攔下查獲吳男。

警方表示，吳男一度否認搶奪，但警方出示行搶畫面，車上還穿著做案衣服，他見事跡敗露，才坦承缺錢行搶，帶同警方水溝打撈皮包，起獲雅妮紅色皮包、居留證等證物，清查吳男另涉及竊盜案，全案擴大偵辦中。

警方指出，吳男籍設大樹區，居無定所，今年5月2日才犯下竊盜、毒品等案，尚未入監服刑，非毒品涉財產犯罪列管人口，已函請戶籍所在地仁武警分局新增列管，全案警方將他依搶奪罪嫌送辦。