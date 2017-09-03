陪她墮胎3次甩不掉人妻 猛警記過調職、判刑賠錢

2017-09-03 12:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕原任職於國道警察局第三中隊中興分隊的林姓警官，與有夫之婦葉女婚外情，4年間陪葉女墮胎3次，葉女之夫怒告民事索賠180萬元，林員辯稱葉女因丈夫嗜賭，常找他訴苦而萌生情感，但並未發生性行為，他想「保持距離」、「斷絕關係」，葉女竟以死相逼、到處投訴，還向他的太太與雙親嗆聲，一連串報復讓他精神瀕臨崩潰，不過，台中地院仍認定林員與人妻有染，判決林員要賠償30萬元，可以上訴。

判決書指出，葉女與丈夫結婚20年，育有5名子女，林員也已婚，育有2名子女，葉女之夫指控，林員開罰單時認識他的妻子葉女，進而追求而通姦，次數可能有上百次，林員並2011年11月、2012年11月與2014年4月，陪懷孕的葉女墮胎，葉女丈夫強調，他早於2005年就結紮，不可能讓妻子懷孕。

判決書顯示，第三次墮胎後半年，2014年底，林員想與葉女「斷絕關係」，葉女展開報復之舉，不但向丈夫坦承婚外情，還提出她與林員到汽車旅館的折價券、內褲與毛髮一包，以及兩人用手機自拍的照片，證明兩人有染，刑事部分，林員坦承姦情，台中地院於去年11月，認定林員與葉女至少性交4次，其中3次導致葉女懷孕，依通姦罪判處林員各3月徒刑，合併執行有期徒刑9月，可以易科罰金27萬元，行政處分部分，林員於2015年被記1大過調離職務，並列為「輔導對象」監管中。

葉女的丈夫進一步提出民事訴訟索賠180萬元，林員答辯說，他不是開罰單時認識追求葉女，而是早於20多年前，葉女尚未結婚時，雙方就已認識，20年後相逢，葉女常向他吐苦水，抱怨丈夫嗜賭且經常不返家，他與葉女雖萌生情感，但並未發生性關係，不料，他向葉女提出「保持距離」的要求，葉女卻以死相逼，要求順從其心意，否則要投訴媒體並檢舉至廉政署、總統府，還要「告死你」，他心生畏懼，才會陪葉女去墮胎。

林員強調，陪葉女墮胎3次後，他狠下心，向葉女提出「斷絕關係」，葉女心生怨懟而報復，與丈夫到處投訴，還向他的雙親與太太嗆聲，導致他精神瀕臨崩潰，「對於不當感情交往之舉非常懊悔，每日均深感良心不安」，至於刑事庭坦承通姦，林員翻供說，他想息事寧人而承認，實際上兩人並未發生性關係，葉女交往複雜，不能以葉女懷孕，就認定是他是胎兒的爸爸。

台中地院認為，林員如果被冤枉，刑事庭應該會辯解澄清，不會坦認姦情、自毀婚姻，還可能觸犯刑事偽證重罪，林員在刑事庭坦承姦情，民事庭卻翻供，翻供之詞難以採信，陪女人去墮胎，是相當私密的行為，林員陪葉女墮胎，已逾越社會一般善良風俗與異性友人合理往來，不過，衡量雙方學歷與收入，賠償180萬元太高，應以30萬元適宜，全案可上訴。