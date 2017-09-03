KTV慶生演變成皮帶刀刺人 警員制止也掛彩

2017-09-03 11:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一群年輕男女凌晨跑到松隆路好樂迪KTV為女友人慶生，酒後卻為付帳問題起爭執，演變成全武行，雙方在店外大打出手，其中有2男被皮帶刀刺傷，警方啟動快打部隊到場制止，混亂中葉姓員警也掛彩，總共3人送醫救治，幸均無大礙，警方將現場動手6人分依殺人未遂、妨害公務及傷害罪嫌送辦。

警方調查，該群年輕男女自昨晚8時開包廂為女友人慶生，唱到凌晨3時左右，女壽星先行離去，剩下的人卻為付帳問題在包廂內起口角，其中19歲林姓男子一方先行離去，沒想到卻又折回，與19歲趙姓男子等人在KTV門口大打出手。

信義分局五分埔派出所凌晨3時許獲報，松隆路好樂迪KTV內有人吵架，員警到場後，在KTV地下室包廂並未發現有人滋事，沒想到此時店家表示樓上有人在打架。

雙方鬥毆當時，其中19歲陳男見友人19歲高姓，20歲留姓，20歲趙姓男子，與另一方19歲林姓、20歲黃姓男子互毆，竟拿出隨身攜帶的皮帶刀加入戰局，混亂中，勸架的22歲袁姓男子右後腰遭刺傷，自己這方的趙姓友人腹部則有3公分穿刺傷，上前制止鬥毆的葉姓警員右手臂也遭劃傷。

3人分送至三總、北醫及忠孝醫院救治，傷者皆意識清楚，生命跡象穩定。

警方將現場陳男在內的5人，連同送醫的趙姓男子共6人分依殺人未遂、妨害公務及傷害罪嫌送辦，目前還在釐清整起鬥毆案始末。

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