獨家》北市夜店狂歡 昨夜傳有人撒200萬元小費

自稱現場目擊者表示度過了他店店史上最瘋狂的一夜。（記者劉慶侯翻攝）

2017-09-03 11:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市信義區知名夜店Pong Taipei，昨日凌晨傳出有不明富豪，在派對現場豪興大發，將白花花的千元新台幣大鈔，如天女散花般四撒，丟出近2百萬元小費供與會男女拾撿。

據自稱現場目擊者的網友指稱，有人一口氣就撿了7萬元，甚至說有看到專在夜店釣凱子的美女，只喝了對方賞的一杯香檳，就獲得對方給的一疊10萬元紅包。

結果後來經夜店公關証實，這些白花花的鈔票是玩具鈔票。

由於網友一度指稱：「對方今天聽說還會要去」，在夜店咖的群組和臉書的瘋傳下，今日凌晨造成大爆滿，許多人想去目睹盛況。

據指說，這名揮金如土的年青人士，疑是台灣人，但也有人認為是香港人或是中國土豪客。

不過，也有網友認為，Pong Taipei剛開幕不久，夜店主推的又是台灣人不熟悉的Pong Game，由於他們鎖定的消費族群都在20~35歲最具消費力和嚐鮮的人士，所以利用網路作的噱頭，以吸引年輕族群的目光注意。

但，據指出，昨日現場的確是有人開了10瓶moet6公升裝的頂級粉紅香檳，光酒的成本就接近70萬元至80萬元，因此推僅對方僅消費買單，就差不多高達百萬元新台幣。

據了解，Pong Taipei是由香港引入台灣，7月才進駐台北市信義區ATT的10樓，不僅可俯看信義區絕美夜色，Pong Taipei也是全球旗艦店。