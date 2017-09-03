鬼月靈動？白河命案慘死 他停放分局汽車防盜器叫整晚

余姓瓦斯工上月疑遭情敵揪眾圍毆致死，原僅有兩名涉案少年到案，白河警方再追主嫌到案後，停分局的余姓死者車防盜器突然叫整晚，員警有稱奇，有人則覺毛毛的。（記者王涵平攝）

2017-09-03 10:55

［記者王涵平／台南報導］余姓瓦斯工上月疑遭情敵揪眾圍毆致死，原僅有兩名涉案少年到案，白河警方再追主嫌到案後，停在分局的余姓死者車防盜器突然叫整晚，員警有稱奇，有人則覺毛毛的。

家住台南的余姓男子上月中旬遭人圍毆致死後，兩少年出面投案，但家屬質疑余男體重上百公斤，兩名體型普通的少年怎可能扛得動余男前往醫院丟包，懷疑還有同夥涉案，白河警方調閱監視器積極追查，傳喚顏姓主嫌到案，前日以傷害致死罪嫌送辦後3萬元交保。

顏嫌在警訊中僅坦承與江姓少年謀劃，郭姓前女友在場，但未參與整個行兇過程，由江姓少年等6人負責行兇。

南市警察局長黃宗仁得知全案偵破後，立即前往白河分局頒發破案茶慰勉，但員警透漏，主嫌到案後，余姓男子停在分局的車子防盜器突然每隔一段時間就會鳴叫，且相當規律，引起往來員警注意，但有員警拿手機要錄影時聲音就突然停止，後來得知主嫌到案，頓時引起議論。

有派出所員警返分局洽公時，不知道死者車子停放位置，只對該車旁邊車位怎老是空出來有點狐疑，但慶幸有車位就直接停放，也沒對防盜器鳴叫有太大感覺，直到被告知該車車主與命案主嫌到案，才說感覺毛毛的。

員警指出，余男的車子在主嫌未到案前，每天平均早晚會鳴叫各1次，但主嫌到案後鳴叫次數變多且相當規律，巧合之處讓人稱奇。