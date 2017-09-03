吃燒酒雞拒攔查 將警車撞成這樣

2017-09-03 10:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州昨天深夜響起巡邏車急促的警報聲，在光春國中靠近震雷宮發生巡邏車與轎車擦撞事故，轎車不僅撞上民宅鐵門，警車更失控旋轉撞斷電線桿，目擊事故現場的民眾直呼可怕，所幸巡邏車內員警及轎車司機與乘客送醫後均沒有生命危險，警方調查，原來潘姓司機開車前吃了燒酒雞，拒絕攔查才釀禍。

潮州分局指出，光華派出所巡佐蒲建光、警員鍾煜權、義警陳冠群昨晚駕駛巡邏車，約在晚間11點48分左右看見潘男駕駛的轎車左右飄移，於是開啟警示燈、警報器上前示意要潘男停車，沒想到潘男直踩油門逃逸，警方從後方追了約1公里後，2車一前一後接近時發生擦撞。

警車左前方保險桿與潘男駕駛的轎車右後方保險桿發生擦撞，從監視器畫面來看，當時2車速度不算快，但擦撞時2車都發生旋轉情形，沒來得及踩煞車，雙雙失控。

警方表示，經查發現42歲的潘男有公共危險及竊盜前科，同車的賴姓女友在事故後向警方表示，「開車前有聚餐吃了燒酒雞！」但潘男身上多處擦傷且頭部有明顯撕裂傷，所以相關酒測值將待抽血報告才能換算。

警方表示，這起事故所幸時值深夜時段，未波及其他用路人，除了潘男受傷外，同車賴女無明顯外傷，而駕駛巡邏車的警員鍾煜權，酒測值為0.00mg/L，其身上有多處擦傷，另蒲建光同樣有多處擦傷及頸部不適情形，義警陳冠群則稍有嘔吐情形，疑有輕微腦震盪，目前仍在潮州安泰醫院觀察診治中。

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