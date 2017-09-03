疑父親疲勞恍神衝撞國道邊坡 父傷子亡

簡姓男子開車載16歲兒子返家途中，疑似精神不濟，在國道3號北上竹林交流道前，整輛車失控衝進匝道邊坡樹林間。（記者廖雪茹翻攝）

2017-09-03 08:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕天人永別的悲劇！今天凌晨約1點20分，桃園市簡姓男子開車載16歲兒子返家途中，在國道3號北上90.5公里處竹林交流道前，疑似精神不濟，整輛車失控衝進匝道邊坡樹林間，車身右側嚴重毀壞，兒子卡在車內，父親則爬出路邊求救，警消獲報趕抵，兒子脫困時已無生命跡象，送醫仍回天乏術。

警消表示，40歲簡姓男子駕駛一輛紅色自小客車，載16歲兒子準備返回桃園市大溪，行經國道3號北上竹林交流道前時，疑似疲勞恍神，整輛車失控衝進匝道邊坡樹林間，車身右側毀壞嚴重，坐在副駕駛座的兒子受困車內。

警消說，身上擦傷的簡男忍痛自行爬出車子後，揮手向路人求救，國道警察竹林分隊接獲用路人報案後，立刻派遣線上巡邏抵赴現場，簡男一臉焦急地說兒子還在車內。警消除先將簡男送醫，消防人員和拖吊車全力搶救簡男兒子，但兒子被救出時已無呼吸心跳，經送醫搶救，仍在凌晨3點許宣告不治。

國道警方調查，簡男酒測值為零，他初步告訴警方，自己可能過度疲勞才會失控，確切的車禍原因由警方調查中。