催債糾紛引殺機 前黑幫堂主店門口遇襲

2017-09-03 02:48

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市大同區酒泉街昨天深夜傳出一起凶殺案，一名經營汽機車買賣、租賃公司的35歲吳姓男子，疑因向張姓男子催討債務，引起張姓男子不快，竟撂多人持刀前往將吳姓男子砍殺，造成上半身臂、背部刀傷、屁股開花；涉案歹徒行凶後共乘1部計程車逃離現場，留下逃回店內奄奄一息的吳男，台北市大同分局重慶派出所獲報到場，吳男失血過多倒臥沙發上，所幸送醫後意識已清醒，至於是否為張姓男子教唆尋仇，警方正全力追緝中。

大同警方清查，赫然發現吳男竟然是竹聯幫孝堂堂主，2005年吳男年僅24歲時，曾涉嫌以財務公司為掩護及堂口據點，連續向某光電科技公司恐嚇取財、開槍示威，當年列為「全國大掃蕩 - 打擊黑幫行動」的治平對象，受傷的吳男經救治清醒後，向警方表示，懷疑是他向同是竹聯幫前堂主的張姓男子，催討積欠的500萬元債務不成，今年7月間張男曾放話要「修理他」。

大同警方說，昨天晚間9時許，在酒泉街經營汽機車租賃、買賣，兼營融資、房屋貸款的男子吳敬臣，在公司內和父親及員工用餐後，因著農曆七月普渡，吳男獨自站在店門口燃燒金紙，詎料，7分許，對街突然衝過來3名惡煞，為了遮掩還特地戴上口罩，分持開山刀或西瓜刀，二話不說立刻朝吳男砍去。

當時吳男手中正拿著大把祭祀用的金紙，見刀砍來，本能伸出左手抵擋，手臂先被砍一刀，然後轉身竄逃時，肩部與背部分別各中一刀，隨後不敵倒地，臀部當場再被砍二刀，歹徒下手之狠、力道之大，讓吳男的屁股當場皮開肉綻，血流滿地，3名歹徒行兇後，迅速奔往對街，搭上接應的計程車逃逸，吳男撐起最後氣力，逃回店內向老父及員工求救後昏迷。