盜用應召女照「騙」…小雞頭還擄大雞頭 勒贖150萬

2017-09-03 00:14

〔記者王捷／台南報導〕應召站網路化，競爭激烈，台南一名「大雞頭」阿義（化名）做出來的「照騙」，經常能吸引到男客消費，另名小雞頭小志（化名）為攬客，常盜大雞頭自製「照騙」，讓阿義不滿，多次嗆聲要談判。小志不滿被嗆，竟夥同共犯擄走阿義，還要求他賠150萬元才放人。阿義逃出掌握後向警方報案，全案將往妨害自由偵辦，小志、阿義都列入警方治平對象。

8月24日凌晨2點左右，阿義在市區的汽車旅館附近等小姐，突然被兩輛車包抄，歹徒下車打破阿義的車窗，將他痛打一頓後，拉上另一輛車，壓到郊區控制行動。

阿義向朋友求援，小志接過電話後嗆出名號，指稱阿義太招搖，要阿義朋友道歉，並獅子大開口要了150萬元和解費。

阿義的朋友連夜調了20萬元，但小志嫌不夠，竟嗆阿義友人「有種報警！」阿義的朋友無計可施，向警方報案，在警方透過人際關係介入給壓力，加上阿義友人示弱，希望能分期付款，小志與同夥才在同日早晨6點多放人。

阿義獲救後，豁出去向警分局報案，並向警方透露，這次他會被擄，疑似是因為「版權問題」，小志看準應召小姐不會用本人照供男客在LINE觀看，長期盜用他製作的「照騙」，雖然「照騙」下的小姐也是他在網路找的美女照來加工，但他製圖有一套，才會被盜用！他多次向小志喊話，要他不要盜用照片，沒想到小志卻下手擄他。

警方獲報後展開追查，小志得知事情一發不可收拾，打電話先向阿義的朋友示弱，主動談和解，又找來「地方仕紳」向警方「關心」，希望大事化小。

但警方指出，調查發現，小志一夥人約有3到4人犯案，主嫌小志也已落網，全案將往妨害自由方向偵辦，另外將小志、阿義列入治平專案對象，並追查是否有妨害風化罪嫌。