「天天翻你的攤」火爆男砸攤、砍傷人被判刑

2017-09-02 13:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕許姓男子父親在新北永和樂華夜市擺攤賣水果，今年3月，許男先和雨傘攤商起爭執，嗆對方「不要在樂華擺攤了，要不然我天天翻你的攤」，2個月後，酒後又持刀至夜市自治會辦公室砍傷2人，新北地院日前依恐嚇危害安全罪，判他拘役60日，得易科罰金6萬元；傷害罪部分判刑10月，可上訴。

判決指出，今年3月7日晚間11時許，許男在新北市永和區樂華夜市，騷擾受雇雨傘攤的女子，女子聯絡張姓男友前來處理，兩男發生拉扯，許男氣憤下嗆說：「不要在樂華擺攤了，要不然我天天翻你的攤！」

負責顧攤的張男女友因而請假一次，之後繼續上班，不料，同月14日晚間7時許，許男又跑到攤位前嗆說：「妳還敢來上班，妳不知道妳來一次我打一次」隨後砸攤，砸壞伸縮桿、燈具及雨傘等物。

今年5月，許男因父親水果攤位，被自治會成員認為攤位太突出，要求改善，許男聞訊後不滿，酒後前往自治會辦公室理論，在辦公室內與自治會成員爆發口角，許男竟拿出菜刀砍傷2人。

法官認為，許男不知理性解決糾紛，僅因細故就出言恐嚇告訴人，危害社會治安，判處拘役60日；又持菜刀衝至樂華夜市自治會揮刀砍人，但考量許男因遭自治會成員壓制在地，又被圍毆才一時失控，因此傷害罪判刑10月。