赴日學詐騙中國行騙 疑收買公安取得個資

2017-09-02 12:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局中打等單位，昨天（1日）偵破主嫌李志文經營的2個詐欺機房，李嫌先天性脊椎突出，無法謀得工作，遂到日本學習詐欺，今年初招募14名員工，於台中市設置2處機房，假冒中國公安打電話詐騙中國人，警方詫異發現，他們竟然有中國公安派出所流出的被害人個人資料，警方懷疑中國公安等單位被收買，李嫌宣稱這些個資都是透過在中國的「系統商」購得，台中地檢署依加重詐欺罪聲請羈押15人獲准。

中打偵查第六大隊第三隊與中市警局二分局等單位調查發現，27歲李志文設置的2處機房，「保密防諜」做得很好，他聘僱14人，一律住宿集體行動，不能獨自擅自外出，三餐由李志文外出購買便當供應，且電腦都設有「一鍵還原」軟體，警方如搜索，只要按下鍵盤就能洗掉電腦資料，另外，他們每天上午8時上班，下午4時收工前，也會把當天所有資料銷毀，警方先趁李嫌外出時逮捕他，再由他陪同搜索2處機房，避免騙徒銷毀證物。

李志文說，他罹患先天性脊椎突出，找不到工作，遂於去年到台灣人於日本設置的詐欺機房學技術，半年後學成歸國，今年初借款100萬元，在台中市沙鹿區設置機房，平均每1個半月到2個月就更換地點，今年8月初機房移到台中市北屯區的2處高級公寓內，為了避免被一網打盡，他把機房分成兩處，一處位於北屯區太和東路，是假冒中國電信客服人員（俗稱第一線）的員工作業處與宿舍，另一處位於北屯區軍福十六路，是假冒中國公安與檢察官（俗稱二、三線）員工作業與住宿處。

警方搜索發現，這14名「員工」都沒有底薪，只有績效獎金，機房內設有白板，紀錄員工的詐騙績效，更讓警方驚訝的是，這群騙徒竟有中國公安派出所流出的個人資料，李嫌宣稱，這是透過位於中國的「系統商」取得，至於「系統商」如何取得？他不願說明，警方懷疑「系統商」是以收買公安等管道取得個資，再轉手賣給這群騙徒。

調查顯示，這群騙徒是先用散彈打鳥的手段，大量發送詐欺簡訊給中國民眾，如果有中國民眾回電詢問，第一線假冒中國電信公司客服人員的騙徒，謊稱被害人身分被盜用，涉入洗錢犯罪，電話再轉接給第二、三線假冒中國公安與檢察官的騙徒，軟硬兼施騙被害人把財產全部匯到指定帳戶，為了取信被害人，他們會傳送偽造的公文，公文上面的個人資料，就是來自公安派出所。

警方偵訊時，這群騙徒避重就輕，李嫌坦承經營詐欺機房，卻又宣稱「沒有賺到錢」，其餘嫌犯也異口同聲說，尚未騙得錢，警方依電腦記錄研判，上月31日有10名中國人受騙，但都尚未匯款，此集團獲利多少？目前仍調查中，這群騙徒依加重詐欺罪法辦，檢方聲請羈押獲准。

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