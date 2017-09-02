世大運空中飛人大功臣 開幕夜發現9歲女罹腦癌...

9歲的妞妞在得知病情後還安慰父母「不要難過，我會好」，令劉士毅哽咽。（圖取自劉士毅臉書）

2017-09-02 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕世大運開幕式的精采表演亮眼國際，其中一段空中飛人表演更是技驚全場，而幕後功臣技術指導總監劉士毅當日邀請了妻子與女兒到場，分享這段努力成果，卻不料9歲女兒在表演時感到頭暈、嘔吐，檢查後竟是罕見的「第四期腦部星狀細胞瘤」。由於癌細胞增生速度快，夫妻兩人將賣掉房子，帶著女兒到澳洲接受高額的「大麻療法」，「即便傾家蕩產也在所不惜」。

在太陽馬戲團舞者張逸軍驚人表演的背後，有著優秀的技術團隊給予專業支援，身為高空演員懸吊技術團隊的總監劉士毅本想與妻女分享喜悅，不料9歲的女兒妞妞卻突傳不適，表演結束後立即就醫，最後檢查結果竟發現腦幹周圍出現「5到7公分的細胞瘤」。

據《ETNEWS》報導，由於癌細胞增生速度相當快，若不進行治療就只剩下一年的時間，夫婦2人欲嘗試國外的「大麻療法」，但因國內尚未合法且醫藥費高昂，決定賣掉房子帶著女兒到澳洲雪梨就醫。劉妻表示，手術可能讓妞妞失去智力、記憶、視力與聽力，甚至有可能癱瘓或死亡，但也無法選擇無所作為，因此寄望國外合法的大麻治療，希望有經驗或資訊的人能與她分享。「即便傾家蕩產也在所不惜。」

劉士毅表示，這是普遍的人無法接受的方式，但是不能放棄任何一線希望，既然無所作為女兒也是這樣，那更不能放棄。夫婦兩人在國外利用大麻治療兒童腦瘤的案例中看到了很多存活案例，因此討論後決定與其選擇化療或手術，還寧可選擇這樣的東西。「即便醫療費昂貴，我也沒有在怕，不計代價。」

妞妞生性樂觀，即便抱病還是會逗父母笑。（圖取自劉士毅臉書）

原本想與妻女共享努力的成果，世大運開幕式當晚妞妞卻突然感到身體不適。（圖取自劉士毅臉書）

妞妞罹患了罕見的第四期腦部星狀細胞瘤，手術風險非常大。（圖取自劉士毅臉書）