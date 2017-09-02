台86線自小客追撞 1車掉落6公尺橋下1死1傷

2017-09-02 13:50

首次上稿 09:54

更新時間 13:50

〔記者黃文瑜／台南報導〕今日上午7時多，一名家住台南喜樹的鄭姓男子，上班開車行經台86線快速道路，由西往東15.4里公處，遭後方楊姓駕駛的黑色車追撞，連人帶車翻落6公尺路高側邊平面道路，車輛翻覆變形、鄭男卡在車內，警消到場後，發現鄭姓男子頭顱破裂已明顯死亡。楊姓駕駛車上載著徐姓女友人，2人輕微挫傷。鄭姓死者的家人到場後，見到變形車體，老母親忍不住痛哭失聲，「這麼孝順的孩子，怎麼放我一個人走了…」。

歸仁分局交通組長張世儒表示，初步調查鄭姓死者的車遭後方追撞，依剎車推痕研判該車被推至80公分護欄，半側傾斜滑行約50公尺，直到護欄有高低落差，車子失去重心，直接翻覆墜落至6公尺高側邊平面道路。

鄭姓死者的母親到事發現場後，見到車子的殘骸及一片血跡，忍不住痛哭失聲，哭喊「我兒，怎麼可以放我一個人先走！」喪子的悲痛令人聞之鼻酸，家屬表示，死者是家中么子，為知名烘焙坊的烘焙師傅，平日很孝順、貼心又節儉，儘管白天上班很累，回到家仍經常幫家裡的忙，假日都帶著母親出遊，2週前才將舊車報廢，哥哥將自己一輛車給他開，希望他不久後可以買新車載媽媽出去玩，今日就是駕著哥哥的車上班，想不到竟然在上班途中發生憾事，天人永隔。

42歲的楊姓駕駛表示，當時2車都在外車道上，由於前方銀色車速度極慢，楊男在後方閃大燈警示後，見銀色車漸漸往左偏，以為該車要切進內側車道，便繼續直開，想不到剎車不及直接撞上銀車的右後方；坐在副駕駛座的徐女在警局裡不斷哭泣，難過地說，「怎麼撞死人了？」並表示追撞前車後，回過神就發現前車不見了，當時自己卡在車內，因車體些微變形，楊男使力把門推開報案，並趴在護欄上，希望翻下去的銀色車能有人爬出，「想不到竟然變這樣！」