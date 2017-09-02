猴硐派出所警員想休假 要開3張罰單來換

新北瑞芳分局猴硐派出所，傳出警員被要求每月10日前開出3張紅單，才准特休假。（圖擷自GOOGLE地圖）

2017-09-02 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕新北市瑞芳分局猴硐派出所，傳出警員被要求每月須在10日前開出3張紅單，才准特休假，此舉引發反彈，有人一狀告上瑞芳分局！

《聯合報》報導，猴硐派出所所長吳福居回應，他承認確實有說過，然而並沒有強制要求，「只是口頭講講」。吳福居強調，因猴硐是觀光區，違規的情況很多，只是希望同仁常去巡邏，有違規就開罰。瑞芳分局則表示，並沒有這樣要求，若小派出所人力無法調配，分局會支援。

報導提到，所長要求基層警員須在每月10日前開出3張罰單，才准請特休假，以猴硐派出所4名警員來算，4人一個月必須開出12張才能達標。有基層警員指出，遊客幾乎都是搭大眾運輸來，汽機車也少有違規，要開3張罰單很難。

有員警透露，為順利請假，想達成「3張」的目標，因此四處尋找違規者，最後卻無功而返。更有員警抱怨，不僅特休假要用罰單來換，連過年排假也比照開單數量決定優先順序。

另外也有員警表示，曾經調到猴硐派出所，今年過年期間，不服所長要求用紅單績效換取排休，提出以抽籤的方法決議，但遭拒絕，並稱「這是上面說的」。該警憤而申訴到瑞芳分局，分局也曾派人關切，後來調到北市吉林派出所。