學古惑仔收保護費 湖內「阿飛」集團遭瓦解！

2017-09-02 08:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警方今宣告瓦解橫行湖內、路竹地區，專門敲詐商家，以外號「阿飛」鍾姓主嫌為首的暴力犯罪集團！鍾嫌等人仿效香港黑幫電影古惑仔，向當地商家按月勒索保護費，不從就叫旗下小弟站崗、砸店或潑瀝青、丟雞蛋恐嚇，鍾嫌與王姓黨羽等共6人被捕，依恐嚇、傷害、毀損等罪嫌移送橋頭地檢署，鍾嫌並遭檢方聲押獲准。

高市刑大偵八隊隊長吳政誼指出，有槍砲、恐嚇、毒品等前科的鍾姓主嫌（35歲），6年前就曾糾眾在湖內地區敲詐護膚坊、旅社等商家收取「顧問」費，遭警方提報「治平」掃黑，判刑1年7個月入獄，並於102年假釋，卻不思悔改，再度招兵買馬幹起「沒本錢」的老本行生意。

鍾嫌涉嫌於湖內區、路竹區一帶，吸收多名在地青年為黨羽，自105年10月份起，仿效香港古惑仔方式，脅迫湖內地區KTV、檳榔攤等店家按月繳交保護費2到3萬元，若店家不願繳交，鍾嫌即派旗下成員前往砸毀店內物品或招牌，不然就派小弟在被害人住處站崗叫罵、潑灑瀝青油漆及丟擲雞蛋等方式進行恐嚇、暴力討債等情事。

高市刑大偵八隊24分隊掌握該集團犯罪情資後，即與湖內警分局成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官李美金指揮偵辦。

專案小組於偵辦期間發現，有店家拒繳保護費，就遭騷擾而無法再繼續營業，鍾嫌等人還介入他人債務糾紛、暴力討債，有被害人住處遭鍾嫌黨羽長期站崗叫罵、潑灑瀝青油漆及丟擲雞蛋，因此罹患恐慌症及憂鬱症，危害鄉里惡行重大。

檢警於8月31日兵分多路展開收網行動，於湖內、岡山地區一舉將鍾嫌及旗下重要成員楊姓、魏姓、王姓、方姓、許姓等共6人拘提、傳喚到案；全案依違反刑法傷害、恐嚇安全、毀損及恐嚇等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，鍾嫌並遭檢方聲押獲准，成功瓦解這個魚肉鄉里的暴力犯罪組織。