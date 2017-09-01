她21歲遭強盜性侵…事隔17年後 法院追討被搶4400元

2017-09-01 23:55

〔記者王捷／台南報導〕綺綺（化名）17年因為前男友睡過頭，清晨獨自出門開店，沒想到卻遇上了一場夢靨，被有戀童癖的人魔黃朝輝搶走4400元，還架著刀子性侵，後來黃男又涉及殺童案，去年被警方比對出DNA，黃朝輝被判12年徒刑，但黃男不滿，提出上訴，經過台南高分院審理，沒有減刑，還要追討當時黃搶走的4400元。

17年前，綺綺才21歲，與前男友合開早餐店，但他睡過頭又叫不醒，綺綺只好自己隻身去開店，豈料竟遭黃朝輝尾隨，拿刀架住，要脅跟他走，還說「我跟蹤你很久了」讓綺綺17年來都忘不了。

黃朝輝控制綺綺繞了一陣子後，搶走綺綺皮包內的4400元現金，經過消防隊時，還要求綺綺假裝成情侶，避免遭起疑。最後綺綺被黃朝輝帶到停車場，要她拉起裙子、脫下內褲，把刀架在綺綺脖子上，也不管她月事來，性侵得逞。

最後警方從黃朝輝的體液採證，但生物跡證當時沒有建檔，直到刑事局在去年重啟冷案，才比對出黃朝輝。冷案突破瓶頸，但案發後綺綺與前男友分手，換了電話搬離台南，時任偵查人員也調動到刑事局任職，警方透過層層關係才找到綺綺應訊。

一審時，黃朝輝承認對綺綺性侵，但沒有拿刀架住脖子，辯稱是拿鑰匙。不過，綺綺說，17年來的夢靨她記得很清楚，黃朝輝拿著一把有點生鏽的刀子，黃男因此被依強盜強制性交罪重判12年。

但58歲的黃朝輝已因涉嫌另一起殺童案在監服刑，而且也不服判決，提出上訴。

二審宣判結果在8月底宣判，沒有對黃朝輝減刑，撤銷一審判決，而且要追回黃在17年前搶走的4400元。