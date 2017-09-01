幼女遭菜攤色老闆性侵 迷信媽怕遭下咒不敢說

2017-09-01 23:39

〔記者王捷／台南報導〕小花（化名）國小的時候，跟母親到詹姓菜商的攤位幫忙，當時50多歲的詹男給小花100元，將她拉近廁所舔胸、指姦，小花母親得知內情後，遭到詹男恐嚇，如果說出張揚，會對花家下咒，弄到雞犬不寧，花母嚇得不敢說，直到小花上了國中二年級，老師抽絲剝繭知後，才向警方報案，台南高分院判處詹男10年徒刑。

今年16歲的小花，在國小時有段恐怖回憶。102年時，花母因為花父收入不穩，應徵到詹男的菜攤賣菜，小花當時還在念國小，花母不放心她獨自在家，將小花一起帶到菜攤，詹男也疑似覬覦小花，常要花母到菜攤幫忙。

同年，詹男藉故支開花母，趁著人少時，拉小花坐上自己的大腿，從背後熊抱，隔著衣服搓揉小花的胸部，還摸肚臍，小花覺得噁心想要起來，卻被控制住，直到母親返回攤位，小花才脫離狼爪。

詹男見事跡沒有敗露，持續對小花伸狼爪。103年，詹男叫花母幫忙買菸，接著給小花100元，要她跟著一起去廁所，小花以為要搬菜，跟著進廁所，沒想到，詹男竟掀開她的衣服吸吮、舔舐胸部，另一隻手則伸進內褲裡指姦，但小花不敢反抗。

從此之後，花母要小花一起到菜攤時，小花就哭泣抵抗，花母得知內情後，也不敢張揚，花母應訊時才供稱，因為詹男告訴她不能說，詹男學過符咒，會讓她們全家雞犬不寧，而且案發後花母常覺得頭暈暈的，真的覺得自己被下咒。礙於經濟壓力，花母案發後還繼續幫詹男工作。

直到小花上國中時，老師無意間得知花母遭到下咒等說法，覺得有異，追查下才發現小花受到性侵，一審時檢方對未滿14歲女子犯強制猥褻、對未滿14歲女子犯違反意願性交罪，分別判處3年8個月、8年10個月，不過一審後詹男提出66萬元和解，當事人也不願追究，二審改判10年徒刑。