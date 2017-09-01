台61線車禍！駕駛卡車內救出 送醫搶救生命

2017-09-01 23:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台61線嘉義縣布袋段今天晚上發生嚴重車禍，一輛小貨車與自小客車發生撞擊，小客車男性駕駛卡在車內，經救援人員奮力搶救出車體，但已無生命跡象，送嘉義長庚醫院搶救。

嘉義縣消防局今天晚上9點37分接獲報案，台61線南下278.2公里處發生車禍，小貨車女性駕駛沒有受傷，未送醫，小客車車頭則是嚴重毀損，約40多歲的男性駕駛卡在車內，布袋消防分隊隊員到場搶救，從人從車內救出，送醫搶救中，確切事故發生原因，正由警方調查中。