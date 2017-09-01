9/1 大樂透摃龜 今彩539頭獎開出1注

2017-09-01 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月1日）開獎的第106000074期大樂透，頭獎摃龜；第106000209期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市桃園區國際路一段1137號1樓的「幸運星投注站」開出。

第106000074期大樂透中獎號碼為：「05、11、14、16、36、40，特別號：46。」頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得214萬1885元；參獎共57注獲得，每注可得4萬1723元；肆獎共92注獲得，每注可得1萬6618元；伍獎共2153注獲得，每注可得2000元；陸獎共2686注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5964注獲得，每注可得400元；普獎共3萬8722注獲得，每注可得400元。

第106000074期49樂合彩中獎號碼為「05、11、14、16、36、40」，四合1注中獎，可得獎金20萬；三合共69注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2830注中獎，每注可得1250元。

第106000209期今彩539中獎號碼為「05、15、19、23、24」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共292注獲得，每注可得2萬元；參獎共7480注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9681注獲得，每注可獲得50元。

第106000209期39樂合彩中獎號碼為「05、15、19、23、24」，四合共11注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共354注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8407注中獎，每注可得1125元。

第106000209期3星彩中獎號碼為「174」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000209期4星彩中獎號碼為「6137」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。