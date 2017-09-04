你在看我嗎？》7進7出監獄 刺龍刺鳳ㄟ交趾陶藝師

交趾陶色彩豐富，讓曾經「匪類」的林進賢人生不再只有黑白兩色。（記者林國賢攝）

2017-09-04 06:22

〔記者林國賢／雲林報導〕打著赤膊專注地為交趾陶上色，身上的龍鳳刺青在汗水中格外醒目，曾7進7出監獄的林進賢，用曾經逞凶鬥狠的雙手，將平凡的水與土揉合捏塑成色彩豐富的交趾陶，重塑自己美麗人生。現在的林進賢仍經常「進出」監獄，但是以工藝教師身分傳授受刑人交趾陶技術，昔日階下囚如今座上賓，人生的際遇變化，林進賢自己也感慨。

Q：談談現在的生活與以前有什麼不同？

A：忙！還是忙。以前「匪類」（台語）的時候，看似忙碌，內心卻非常空虛，雖然沉浸在五光十色，賺錢比流汗多，生活卻是黑白的；現在每天有10多個小時與黑白水、土為伍，流汗比賺錢多，人生卻是彩色的，尤其是當完成作品交貨的瞬間，從購買者臉上滿意笑容，獲得大大的滿足，「原來簡單的快樂，會讓人感到幸福」。

Q：如何看待身上的刺青？

A：現在的年輕人認為刺青是一項藝術，但對我而言，卻是一段荒唐歲月的印記，刺青只是希望別人看了會怕我。小時候因為身材瘦小，常被霸凌，別人立志做大事，我是立志「做流氓」，國中畢業就離家混黑道，打架、圍事、討債通通來，菸酒、檳榔更是不離手，後來還染上安非他命毒癮，大大小小案件加起來共7進7出監獄，合計被關了將近15年。

我不會刻意去隱藏身上的刺青，不管是在社區或是學校傳授交趾陶工藝，有時候小朋友好奇詢問，我反而會利用機會教育小朋友，不要因一時衝動，誤入歧途，必須花很多很多的時間和努力才能彌補回來，我就是最好的案例。

Q：為什麼會從事交趾陶創作？

A：2001年我又因重傷害罪到雲林監獄服刑，那時雲林監獄請來交趾陶大師呂勝南教授收容人交趾陶工藝，我第一次接觸到交趾陶，就像著了魔般愛上這項傳統工藝，每天花上7個多小時在交趾陶的創作和學習，戒掉了抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習慣，出獄後，又到呂勝南工作室學習工作，後來，在台灣更生保護會雲林分會協助下，回雲林故鄉創業成立工作室。

Q：更生人打拚總是會遭遇更多困境與挑戰，你如何克服？

A：做1件壞事，並不是做10件好事就可以彌補。我剛回到故鄉創業時，鄰里、家人對我都還有很大的戒心，我知道多說不如多做，決定用行動改變別人對我的既定印象，除了創作交趾陶外，有時間就獨自整理社區環境，或主動協助社區活動，花了很長的時間，才讓鄉親重新接納我，這個過程真的很辛苦，身心備受煎熬，但也遇到很多貴人相助，才得以堅持下去，所以我很高興能擔任監獄工藝老師，回饋教導其他受刑人交趾陶技術，期盼大家都能跟我一樣重塑自己的人生。

Q：交趾陶對你而言有什麼重要啟發？最喜歡的作品是那一件？

A：交趾陶是一種融合了繪畫、捏塑、彩釉、燒陶等工藝，要燒製一件好的交趾陶作品，必須經過多道繁瑣工序，每道工序都要專心一意，須有耐心與毅力，也因此磨練心智，「相由心生」，這項美麗的傳統工藝改變了我臉上的線條，找回純真年代的自我，不再拒人於千里之外。

我最喜歡的作品是除惡懲奸的包公交趾燒，包公交趾燒讓我能夠不畏懼再振作起來，不怕任何打壓，一方面為藝術，一方面也是自省。

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