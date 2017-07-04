女工程師崩潰了！ 舉發大貨車違規被「打槍」

2017-07-04 00:36

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名在電子廠上班的女工程師，日前行駛國道中山高中部路段，被一部大貨車逼車，該車還霸佔快車道行駛，她用行車記錄器拍下違規畫面，註明車號、時間、地點，向國道公路警察局舉發，不料卻因相片未顯示「日期、時間」被打槍，警方表示，為免產生爭議，「不宜舉發為宜」。女工程師無法置信，「違規事實那麼清楚了，還檢舉不成」，讓她見識交警的「寬大為懷」。

國道警察第三隊表示，過去有發生民眾用假相片檢舉，為求慎重，都要求檢舉人要提供原始數位檔，以確定日期和車輛無誤。

一名員警私下表示，過去曾發生檢舉相片沒有顯示日期和時間，結果被檢舉人提出訴願，結果檢舉人不敢出庭，沒有附時間的相片，通常都會被打回票。

女工程師說，5月6日晚間6點32分，她行駛在中山高北上190公里處，車號xxx-w9的大貨車非常鴨霸，她說，當時車子相當多，大貨車似乎在趕時間，為超車吧別人車子，再逼車開到她前方，接著就大剌剌地開在內側車道，「眾目睽睽」下違規。她檢附行車記錄並截圖檢舉。

不料，警方回應，採證相片資料未顯示日期、時間，欠缺明確和完整性，為免產生爭議，「不宜舉發為宜」。

女工程師生平第一次檢舉就被打搶，自稱「心理十分受創」，她說，警方對「違規者太仁慈」。